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«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» обратился в правоохранительные и надзорные органы с просьбой обратить пристальное внимание на действия владельцев ПАО «Тольяттиазот» и ООО «Томет», которые, могут нести потенциальную опасность населению, экономике и экологии Самарской области. По мнению председателя «Комитета» Юрия Сергунина, причины двух аварий, произошедших в конце 2020 года на «Томете», должны стать предметом тщательного расследования правоохранительных и надзорных ведомств.

Владимир и Сергей Махлаи, а также их соучастник швейцарец Эндрю Циви решением Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 г. были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Суд постановил солидарно взыскать с 20 физических и юрлиц, связанных с владельцами завода, в общей сложности 87 млрд руб. ущерба, из которых 77 млрд руб. предназначено в пользу ПАО «Тольяттиазот».

Одним из таких соответчиков стал ООО «Томет». Это предприятие, как указывается в обращении, было создано владельцами ПАО «Тольяттиазот» Махлаями в конце 1990-х гг., находится на территории ТоАЗа и включено в его производственную инфраструктуру. В 2000-2010 гг. в «Томет» с нарушением законодательства об акционерных обществах были выведены наиболее ликвидные активы ТоАЗа. Так в «Томет» из ТоАЗа было полностью переведено производство метанола и агрегат аммиака № 7, новейший и самый производительный. При этом по договорам купли-продажи цена выведенного оборудования оказалась в 100 (сто) раз ниже его рыночной стоимости. Издержки по снабжению «Томета» сырьем и обслуживанию его оборудования несет ТоАЗ, а «Томет» является центром прибыли, которая выводится в контролируемые Махлаями офшоры. Владельцем ООО «Томет» является гонконгский офшор Triumph Development Ltd., его бенефициар – упомянутый Э.Циви, аффилированный с Махлаями. В настоящее время обстоятельства незаконного вывода активов ТоАЗа в «Томет» расследуются в рамках уголовного дела, возбужденного СКР в 2019 году по ч. 3 ст. 210 УК РФ – создание преступного сообщества.

На ООО «Томет» судом было обращено взыскание ущерба, нанесенного ТоАЗу, в сумме 77 млрд рублей. Для недопущения финансовых махинаций ФССП арестовала счета завода, позже один из счетов был разблокирован для выплаты зарплаты рабочим. Согласно информации, которую передавали СМИ, чтобы не возвращать деньги, владельцы ТоаЗА и «Томета» Махлаи в начале 2020 года инициировали банкротство «Томета», стали нагружать его необоснованной кредиторской задолженностью и в октябре остановили производство на «Томете».

Однако 25 ноября 2020 года Арбитражный суд Самарской области ввел в ООО «Томет» процедуру наблюдения и назначил арбитражного управляющего. По решению суда все счета «Томета» были разблокированы, и предприятие вскоре должно было вновь заработать.

Но 6 декабря при начале пусковых работ на агрегатах метанола, когда началась подача подогретого газа в зону печи риформинга в реакционные трубы, произошла авария с повреждением реакционной трубы печи и выбросом струи горящего природного газа. Это привело к полной остановке одного из агрегатов метанола. Поначалу работники решили, что прорвало одну из реакционных труб, на которой разрушились сварные швы. Но затем ремонтная служба предприятия обнаружила разрушения сразу на нескольких трубах, полной замене теперь подлежат порядка 15 из них. По мнению работников «Томета», которое приводится в обращении «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала», починить такие трубы методом сварки, да еще и в условиях низких температур зимы, невозможно.

Затем 14 декабря внезапно был полностью остановлен и второй агрегат метанола. Среди вероятных причин – такой же разрыв сварных швов, повреждение встроенных змеевиков-теплообменников или даже хуже – заморозка трубопроводов. В случае заморозки это грозит выходом из строя всего теплообменного оборудования и всей печи.

Но чтобы по-настоящему заморозить трубопроводы, нужно было действительно постараться. По мнению экспертов, указывается в обращении, остановка работы агрегатов метанола – это не выключение рубильника, а перевод агрегатов в специальный режим, при котором выработка продукции не осуществляется, но агрегаты и трубопроводы обогреваются, чтобы сохранять оборудование в работоспособном состоянии в период простоя. Заморозка – это чрезвычайное происшествие и чаще всего означает полный выход оборудования из строя.

Руководитель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Ю.Сергунин обращает внимание правоохранительных органов, что практически одновременная остановка обоих агрегатов метанола на «Томете», возможно, стала следствием преступной халатности и некомпетентности руководства предприятия. Эта версия в конце года широко обсуждалась в СМИ. Журналисты потребовали ответов на такие вопросы: проводились ли на предприятии технические освидетельствования, обследования, аудиты, экспертизы в период остановочных ремонтов? Ведь времени для проведения работ по оценке технического состояния печей риформинга, реакционных труб, встроенных змеевиков-теплообменников, систем газоотведения (дымососов, систем принудительной вентиляции), запорной регулирующей арматуры (газовых кранов, задвижек) было предостаточно: ООО «Томет» простаивал полтора месяца. Было ли это сделано вообще и сделано ли на надлежащем уровне – большой вопрос.

«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» бьет тревогу: о проблемах с промышленной безопасностью и техническим состоянием оборудования и инфраструктуры на ТоАЗе известно давно, и на «Томете» ситуация обстоит, скорее всего, таким же образом. При этом Средне-Поволжское управление (СПУ) Ростехнадзора ограничивается формальными проверками, инспектора выписывают символические штрафы, но на самые опасные и серьезные нарушения ведомство традиционно закрывает глаза, аварии должным образом не расследуются и меры по их предотвращению практически не принимаются. Об этом также много писали СМИ. Какой-либо активности СПУ Ростехнадзора в отношении декабрьских аварий на «Томете» также не замечено.

Но аварии и полная остановка двух агрегатов менее чем за две недели – это уже больше похоже на спланированную диверсию, чем простую халатность, приводит Ю.Сергунин мнение журналистов. СМИ допускают, что после того, как план Махлаев обанкротить «Томет» под своим контролем и вывести из него деньги провалился, они придумали новый: разрушить производственную базу предприятия и оставить после себя «выжженную землю», чтобы возможному новому инвестору достались одни руины.

Пока же, к сожалению, приходится констатировать, что «Томет» в настоящее время остановлен, заработная плата и налоги не выплачиваются. Каких еще «сюрпризов» ждать от Махлаев и их ставленников – генеральных директоров ТоАЗа и «Томета» Межеедова и Чаброва, которые противодействуют решениям суда и устраивают саботаж? А ведь речь идет об опасных производственных объектах, катастрофические последствия аварий на которых могут сказаться на населении и экологии целого региона.

«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» полагает, что приведенные в обращении сведения должны стать основанием для проведения тщательной и всесторонней проверки деятельности руководства ООО «Томет» на предмет возможных нарушений законодательства РФ.

Председатель «Комитета» Юрий Сергунин попросил государственные ведомства провести проверку соблюдения норм и правил промышленной безопасности в ООО «Томет», тщательно проверить техническое состояние оборудования предприятия, а также изучить причины аварий на «Томете» 6 и 14 декабря и дать им объективную оценку. В обращении содержится просьба провести расследование на предмет возможного умышленного причинения вреда производственному оборудованию ООО «Томет».

Таким образом, возможно, мы вскоре узнаем о новых административных и уголовных делах в отношении руководства «Томета» и ТоАЗа – их генеральных директоров Владимира Чаброва и Дмитрия Межеедова и их заместителей.

Алексей Напылов