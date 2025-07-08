Глава компании-резидента «Жигулевской долины» вошел в ТОП-10 лучших молодых промышленников страны

117

На площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ – 2025» в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение победителей всероссийской премии «Молодой промышленник». Она ежегодно вручается представителям бизнеса и науки, чьи достижения способствуют технологическому прорыву и модернизации отечественной промышленности. Премия проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Генеральный директор тольяттинского ООО «Волжский светотехнический завод Луч» Константин Лазарев вошёл в первую десятку лидеров премии. Награду руководителю предприятия вручили за профессиональные достижения, активное участие в государственных инфраструктурных проектах и значительный вклад в повышение производительности труда на предприятии.

В ТОП-200 премии «Молодой промышленник» вошли еще семь руководителей региональных предприятий. Всего на участие в конкурсе было представлено 700 заявок из 69 субъектов страны.

«Столь высокая федеральная оценка — еще одно доказательство высокого потенциала самарской промышленности и талантливых управленцев, которые двигают вперёд свои предприятия, родной регион, целые отрасли. Гордимся достижениями наших промышленников! Уверен, что этот успех станет стимулом для других предприятий региона», – отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

«Волжский светотехнический завод Луч» — одно из ведущих предприятий в сфере производства светодиодного освещения на Поволжье. Компания является резидентом «Жигулевской долины».

Активному развитию завода помогает участие в федеральном проекте «Производительность труда» и меры поддержки в виде займа Фонда развития промышленности. На предприятии стартовала масштабная реорганизация, ориентированная на рост, технологичность и обновление продуктовой линейки. Усилилась работа с рынками и профессиональными сообществами.

«Это признание — не только личная награда, но и отражение реальной силы региональной промышленности. Для нашей команды это стимул двигаться вперёд, развиваться и не останавливаться на достигнутом», – отметил Константин Лазарев.

В ТОП-200 премии «Молодой промышленник» также вошли:

Олег Калашников, ООО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАРК»;

Вячеслав Кирилин, ООО ПО «ПРОМИНДУСТРИЯ» (группа Симметрика);

Кирилл Ануфриев, ООО «Фуд-Инновация»;

Егор Худанов, ООО «ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ»;

Станислав Давыдов, АО «СМАРТС»;

Александр Родькин, ООО «Тесвел» (ГК «Волгаэнергопром»);

Антон Певицын, ООО «Самарский завод Энергия» (ГК «Волгаэнергопром»).