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Еще две компании Самарской области присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

20 февраля 2024 14:19
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«ТПК «Брик» (Самара) и «Автотрансформатор» (Тольятти), приняли решение присоединиться к нацпроекту, стремясь достичь нового уровня развития.

Предприятий, активно участвующих в национальном проекте «Производительность труда», стало больше. В январе текущего года две организации, «ТПК «Брик» (г. Самара) и «Автотрансформатор» (г. Тольятти), приняли решение присоединиться к нацпроекту, стремясь улучшить свою производственную деятельность и достичь нового уровня развития.

Торгово-производственная компания «Брик» на российском рынке с 2009 года. Занимается проектированием и производством емкостного оборудования мешалок, шнеков и металлоконструкций. На данный момент основная специализация компании «Брик» – это проектирование и производство нестандартного оборудования для технологических линий различного направления.

Завод «Автотрансформатор» успешно работает на электроэнергетическом рынке РФ и стран СНГ c 2005 года. Производимые на данном заводе компоненты используются ведущими трансформаторными заводами России для процессов производства и модернизации силовых трансформаторов.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение эффективности труда в российских компаниях различных отраслей. Участие в национальном проекте позволяет улучшить условия труда и повысить производительность предприятий, что в конечном итоге должно привести к повышению общего уровня благосостояния населения и укреплению экономики страны.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу планомерного увеличения количества предприятий, вовлечённых в нацпроект «Производительность труда». Уже более 170 компаний региона повышают эффективность процессов. Участие в нацпроекте дает предприятиям возможность обмена опытом с другими компаниями и получения государственной поддержки, что способствует ускоренному развитию их бизнеса. Благодаря этому предприятия привлекают дополнительные инвестиции и создают новые рабочие места.

Теги: Самара Тольятти

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