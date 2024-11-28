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Эксперт: российские ноутбуки подорожают в 2025 году на 20%

28 ноября 2024 21:19
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Эксперт Хужиахметов: российские ноутбуки подорожают в 2025 году на 20%

Российские ноутбуки подорожают в 2025 году на 20%, рассказал «Известиям» 28 ноября основатель российского бренда ноутбуков Echips Камиль Хужиахметов.

Он связал увеличение их стоимости с повышением налога на прибыль до 25% со следующего года. Еще одна причина, по словам эксперта, — это растущая ключевая ставка Центробанка РФ, на фоне которой увеличиваются проценты на кредиты, а значит и затраты на производство или услуги.

Третий влияющий фактор — сложные схемы взаимозачетов с китайскими партнерами.

«Практически все ключевые комплектующие и запчасти поставляются из этой страны, у нас огромный и динамично растущий товарооборот — за восемь месяцев этого года он достиг почти $160 млрд. Но, несмотря на это, расчеты с китайцами — настоящая головная боль, поскольку их практически невозможно проводить напрямую, минуя специальных финансовых агентов», — сказал он, добавив, что ранее посредники брали 2,5% за свои услуги, но теперь комиссия может достигать 10%.

Также, по словам эксперта, на ценообразование влияют разница курса валют и увеличение стоимости транспортных расходов.

«Например, только с лета курс юаня к рублю уже вырос на 15% и продолжает подниматься. Кроме того, в этом году Китай поднял цены на железнодорожные и морские перевозки», — добавил Хужиахметов.

Пути поставок товаров в Россию меняются, всё чаще для транзита используются третьи страны, что сказывается на сложности логистики, ее сроках и стоимости, заключил Хужиахметов.

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