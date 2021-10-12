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Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей

12 октября 2021 13:40
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Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в начале октября подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "ВВ+". При этом прогноз рейтингов был изменен со «стабильного» на «позитивный». 

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале S&P Самарская область занимает лидирующую позицию, уступая только Москве и Ямало-Ненецкому автономному округу. Прогноз «позитивный» означает возможность перехода региона в «элитную» группу с инвестиционным «страновым» уровнем рейтинга «ВВВ-». Высокий кредитный рейтинг - это положительная оценка уровня и динамики развития региона. По мнению экспертов, к улучшению позиций региона привела работа команды Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона уверен, что грамотная работа по увеличению доходов бюджета и снижению долговой нагрузки позволяет создать запас прочности и открывает для регионов новые возможности.

Аналитики S&P отметили, что финансовое руководство области имеет значительный опыт в области контроля расходов и спрогнозировали, что в 2021-2023 гг.  показатели бюджета останутся сильными. Стабильные темпы роста налоговых доходов, как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, обусловлены улучшением общеэкономических показателей (экономические показатели в процентном соотношении приведены относительно аналогичному периоду предыдущего года).

«Повышение кредитных рейтингов Самарской области – результат роста общеэкономических показателей. В 2021 году мы отмечаем восстановление допандемийного уровня экономики, а в некоторых отраслях и опережение 2019 года, - рассказал Дмитрий Богданов. - Индекс выпуска товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности, таких как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, хранение, строительство и торговля, за II квартал 2021 года вырос на 18,5%. Такие темпы роста показателя позволили полностью компенсировать спад 2020 года. Растет промышленное производство: соответствующий индекс за январь-август 2021 года вырос на 5,2%. Восстанавливается и инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал за I полугодие 2021 года увеличились на 32,7% и на 15,2% превысили допандемийный показатель 2019 года. Наш регион лидирует в ПФО по темпам развития строительной отрасли. Объем строительных работ и ввод жилья за восемь месяцев 2021 года увеличились в 1,5 раза. На фоне продолжающейся тенденции роста реальной заработной платы наметилось и восстановление покупательского спроса. Численность безработных граждан с начала года сократилась в 2,7 раза, а уровень официальной безработицы - 0,98% - близок к допандемийному».

Теги: В центре внимания

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