До конца года в Россию может приехать порядка 1 млн индийских трудовых мигрантов

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Около 1 миллиона трудовых мигрантов из Индии может приехать в Россию, чтобы компенсировать дефицит квалифицированных рабочих, который особенно наблюдается на Урале. Об этом заявил агентству ЕАН глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, пишет Смотрим.

По его словам, предприятия в регионе планируют наращивать производство, для которого нужны большие человеческие ресурсы. Часть работников отправилась в зону спецоперации, а молодые специалисты не идут работать на заводы из-за “идеологической ошибки”, считает Беседин. Именно поэтому регион планирует привлечь к трудовой деятельности на предприятиях граждан Индии. Он заметил, что, например, Свердловская область решила схожую проблему с помощью работников из Шри-Ланки, КНДР и Индии.