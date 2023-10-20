Беспилотники, подготовка кадров и тренды отрасли: в технопарке «Жигулевская долина» проходит Самарский инжиниринговый форум

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В технопарке «Жигулевская долина» продолжается работа пятого Самарского инжинирингового форума «Новые вызовы развития инжиниринга в РФ 2030: беспилотные авиационные системы, инженерные кадры, инфраструктура поддержки», который стартовал 19 октября.

В своем приветствии участникам и гостям форума губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что развитие сферы беспилотной авиации сегодня является задачей государственной важности, направленной на обеспечение технологического суверенитета страны. «По поручению Президента Владимира Владимировича Путина разработан и утвержден соответствующий национальный проект. Как отмечал глава государства, необходимо обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации и внедрения в экономику», - говорилось в приветственном адресе.

В этом году к обсуждению отраслевых тем присоединились делегаты из 40 субъектов страны, в том числе представители 30 региональных инжиниринговых центров, а также федеральных и региональных органов власти, институтов развития и вузов. Заявки на участие в форуме к старту события подали свыше 700 человек.

«Хочу поблагодарить коллег из Минпромторга России, Агентства по технологическому развитию, а также Министерства транспорта Республики Беларусь. Можно сказать, что наш форум уже приобретает международное значение», – отметила врио заместителя председателя областного Правительства Наталья Катина.

В течение трех дней участники обсудят актуальные вопросы развития отрасли, среди которых новые меры поддержки со стороны федеральных институтов развития, обеспечение устойчивого развития отрасли инжиниринга, подготовка кадров и стратегии привлечения и удержания талантливых специалистов.

По словам врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, инжиниринг — это вид деятельности, который формирует наибольшую добавленную стоимость, и развитию этой сферы в регионе уделяется особое внимание.

«Вместе с коллегами из федеральных министерств и экспертами поставили несколько задач, в том числе – помочь нашим разработчикам в кооперации. И даже сегодня на выставке целый ряд экспонентов выразили взаимный интерес, заключили несколько контрактов, – акцентировал Дмитрий Богданов. – Второе важное направление в инжиниринге – это подготовка кадров. Вместе с коллегами мы будем прорабатывать механизмы, которые необходимы для подготовки специалистов. Для нас инжиниринговый форум – это абсолютно прикладные задачи, связанные с конкретным бизнесом, с проработкой стратегии и с интеграцией в современные мировые и российские тренды».

В первый день форума для экспертов прошли тематические дискуссионные треки, посвященные федеральной сети центров инжиниринга и кадрам для отрасли. В ходе пленарной дискуссии эксперты обсудили вопросы преодоления барьеров и поиск общих ресурсов по содействию развитию инфраструктуры инжиниринга в РФ. На площадке форума подписано несколько соглашений о сотрудничестве.

«На форуме мы обсуждаем крайне важные вопросы развития нашего отечественного инженерного дела. В текущей ситуации это особенно важно, мы хотим обеспечить технологический суверенитет, – подчеркнула член Научно-координационного совета по вопросам реализации государственной подпрограммы по развитию инжиниринга и промышленного дизайна Минпромторга России, эксперт Минэкономразвития России по созданию и развитию региональных центров инжиниринга Наталья Кириллова.

В Самарской области сегодня создаётся целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства беспилотников: от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, сервисного и технического обслуживания.

До конца года компания «Транспорт Будущего» запустит в особой экономической зоне «Тольятти» завод по производству гражданских грузовых дронов.

«Мы находимся в большой тесной кооперации с самарскими предприятиями, формируем здесь коллективы, задаем темп разработкам, которые здесь ведутся, мы продолжаем свою работу, чтобы открытие состоялось. Самое главное – применение беспилотников, которые у нас будут производиться на самарской земле», – подчеркнул генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

В течение первого дня на площадке форума работала выставка инжиниринговых проектов Самарской области. В ней приняли участие ведущие вузы и предприятия региона, многие из которых являются резидентами и партнерами «Жигулевской долины».

«Самарский университет им. Королёва является ведущим научно-образовательным центром в Самарской области в области беспилотных авиационных систем. Мы реализуем образовательные программы для разных целевых аудиторий от школьников и студентов до сотрудников промышленных предприятий, государственных и муниципальных структур», – отметил ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.

Параллельно с основной программой форума в «Жигулевской долине» стартовал Всероссийский хакатон «Живой код». Это научно-практическое интеллектуальное соревнование в области искусственного интеллекта и нейронных сетей. Одиннадцать зарегистрированных команд представляют Тольятти, Самару и Иннополис. За 36 часов участники должны решить техническое задание, представленное Институтом искусственного интеллекта Самарского университета. На протяжении всего соревнования командам-участникам будет доступна помощь экспертов-наставников – ведущих разработчиков из компаний Optimax Dev, Яндекс, Университета Иннополис.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области