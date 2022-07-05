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За весну проект «Посади лес» посадил в Самарской области 4000 деревьев

5 июля 2022 18:09
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За весну проект «Посади лес» посадил в Самарской области 4000 деревьев

Весной 2022 года волонтеры проекта «Посади лес» Движения ЭКА высадили 432 000 деревьев на лесных территориях, пострадавших от пожаров и других бедствий. Молодые леса займут 112 гектаров – площадь 90 футбольных полей. Эти леса в будущем смогут поглотить 72 025 тонн выбросов CO₂ – годовой углеродный след более 6,5 тысяч россиян. Посадки охватили более 30 регионов, включая Самарскую область.

Весенний сезон посадок длился с 1 апреля по 6 июня 2022 года. За это время прошли 43 акции по восстановлению лесов, в которых приняли участие 3329 волонтеров. Среди них были местные жители, студенты, представители администраций и общественных организаций, военные и сотрудники компаний-партнеров. Посадки прошли в 32 регионах России, в каждом из которых были высажены те типы деревьев, которые соответствуют его экосистеме и климату: сосны, клены, дубы и другие.

В Самарской области этой весной прошла одна лесовосстановительная акция проекта «Посади лес». В ней приняли участие 35 местных волонтеров, которые высадили 4000 саженцев сосны. Площадь молодого леса составила 1 га. 

«Сильные пожары последних лет – главная причина исчезновения наших лесов. Выгоревшие места становятся непригодными для растений и животных, населявших территорию ранее. А возрождение лесов после возгораний – это долгий и сложный процесс. Наш проект помогает пострадавшим территориям восстановиться быстрее. Мы рады, что все больше неравнодушных жителей страны – региональных волонтеров, координаторов посадок и благотворителей – и ответственных компаний участвуют в этом важном деле», – рассказала координатор проекта «Посади лес» Виктория Озерина.

Посадки деревьев состоялись благодаря людям и компаниям, небезразличным к восстановлению и сохранению лесов. Частные жертвователи поддерживали посадки через сервис PosadiLes.ru. Корпоративными партнерами проекта стали компании СБЕР, Audemars Piguet, Origins, «Альфа-Банк», «Грин Лайн».

126 тысяч молодых деревьев в 8 регионах были посажены в рамках масштабного климатического проекта «Южный лесной пояс России». Его цель – сделать климат менее сухим и замедлить остепнение на южных рубежах страны. Для этого с 2021 года волонтеры «Посади лес» начали создавать лесную полосу шириной около 1 км, которая протянется на 8000 км по территориям 15 регионов от Ростовской области до Республики Бурятия. 

Особенностью весеннего сезона стала первая за всю историю проекта «Посади лес» посадка агролесомелиоративной полосы на землях сельскохозяйственного назначения. Она прошла в Курганской области. До этого новые деревья высаживались только на территориях лесного фонда, пострадавших от пожаров, нашествий вредителей, ледяных дождей и других природных катаклизмов. 

В дальнейшем опытные волонтеры и сотрудники лесничеств будут проводить агроуходы за молодыми лесами, чтобы повысить приживаемость саженцев. 

Благодаря весенним посадкам 2022 года проект «Посади лес» преодолел рубеж в 3 миллиона посаженных деревьев. 

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