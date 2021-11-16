За последние 10 лет оценка экологической обстановки в Самаре выросла более чем в два раза

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В экологическом рейтинге 2021 года Краснодар опередил Казань и поднялся на вторую ступень. Новокузнецк же потерял две позиции и оказался на последней строке. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, как жители мегаполисов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. В опросе приняли участие по 31700 респондентов из городов с численностью населения от 500 тысяч человек.

Тюмень, Краснодар и Казань — мегаполисы с лучшими оценками экологической обстановки. Самая плохая экология, по оценкам жителей, — в Новокузнецке, Рязани и Тольятти. За год улучшить оценки экологии удалось Перми и Владивостоку. В Астрахани, Саратове, Уфе и Новокузнецке, напротив, отмечается ухудшение. По оценкам отдельных параметров экологической составляющей жизни лидеры разные. Так, самый чистый воздух в Тюмени и Махачкале. В столицу Дагестана также стоит ехать за качественными продуктами питания, в Томске средние оценки качества продуктов в этом году столь же высоки. Качеством воды наиболее удовлетворены в Краснодаре и Иркутске. С утилизацией мусора и чистотой везде не очень, однако меньше всего нареканий — в Тюмени.



Каждый десятый житель Самары (10% опрошенных) считает экологию города хорошей, а практически каждый второй (49%) — нормальной. За последние 10 лет общая оценка удовлетворенности экологией в Самаре выросла более чем в 2 раза, если в 2011 она составляла 27%, то в 2021 – уже 59%. По оценкам качества продуктов питания и качества воздуха город − на третьей строке в рейтинге (3,5 и 3,3 балла из 5 соответственно). Чистоту и работу городских служб по утилизации отходов, а также качество воды самарцы оценили в среднем на 3 балла из 5.