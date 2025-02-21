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Выходные в Самаре будут пасмурными и снежными

21 февраля 2025 10:54
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Выходные в Самаре будут пасмурными и снежными

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 22 февраля, в Самаре будет пасмурно, во второй половине дня ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха составит −14°...−11°, днем поднимется до −10°...−8° и сохранится на этом уровне до ночи. Ветер умеренный, до 7,9 м/с.

В воскресенье, 23 февраля, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня будет идти снег. Температура воздуха в течение дня составит около −9°...−8°. Максимальная скорость ветра составит около 6,6 м/с. 

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Санкт-Петербурге — здесь температура воздуха прогреется вплоть до 0°С. Высокие показатели также ожидаются в Сочи.

Холоднее всего в эти выходные будет в Перми. Здесь температура опустится вплоть до −22°С. Но низкие показатели ожидаются также в Иркутске и Челябинске.

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