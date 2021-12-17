В Самаре ожидаются сильные осадки и туман

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 18 декабря местами по Самарской области и в Самаре ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, гололед, налипание мокрого снега, туман при видимости 500 метров и менее, на дорогах местами гололедица.



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.



Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».