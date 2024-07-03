Волга около Самары все больше прогревается

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В Самарской области июль начался с жаркой погоды, жители в любое свое свободное время заполоняют пляжи.

Река все больше прогревается. Температура воды на Саратовском водохранилище у берегов Самары поднялась до +20 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти Волга потеплела примерно до +22 °C.

Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС», пишет Самара-КП.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на июль 2024 года в Самарской области. Температурный фон будет интенсивно повышаться и к концу периода значительно превысит свою климатическую норму.