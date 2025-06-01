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Вильфанд: на 80% территории России температура в июне будет около нормы

1 июня 2025 11:24
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Вильфанд: на 80% территории России температура в июне будет около нормы

Температура близкая к среднемноголетним значениям ожидается в июне на 80% территории России. Показатель выше нормы прогнозируется в некоторых регионах пяти округов страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Примерно на 80% территории России температурный фон в июне будет близок к норме", - сказал он.

Вильфанд добавил, что температура выше нормы прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе - в Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Коми и Ненецком автономном округе. В центральном федеральном округе положительная аномалия температуры прогнозируется только в Ярославской области.

В Приволжском федеральном округе температурой выше нормы будет охвачен север - Пермская, Нижегородская, Ижевская, Кировская области, а также северная половина Башкортостана и часть Татарстана. На Урале температура выше нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях.

На азиатской части страны температура выше нормы в июне затронет Омскую, Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Алтайский край, юг Красноярского края, Хакасию и Туву, пишет ТАСС.

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