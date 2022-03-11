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Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В работе заседания приняли участие представители Главного управления МЧС России по Самарской области, областного Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, руководители органов исполнительной власти Самарского области, главы городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференцсвязи.

Совещание началось с обсуждения вопроса, касающегося обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году. 8 февраля был утвержден план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего паводка, 25 февраля состоялось заседание областной паводковой комиссии. «Были поставлены задачи, которые необходимо решить в самое ближайшее время», - акцентировал внимание участников совещания Виктор Кудряшов. Обращаясь к главам муниципалитетов, председатель областного Правительства отметил, что в последние несколько лет паводок проходил относительно спокойно, но сегодня ситуация более тревожная. Виктор Кудряшов поручил главам городов и районов в 10-дневный срок направить в адрес департамента общественной безопасности письменные отчеты об исполнении протокольных поручений паводковой комиссии.

О гидрометеорологической обстановке на территории Самарской области по состоянию на начало марта доложил начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов. Он отметил, что при интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка, Чагра. Вскрытие рек ожидается в третьей декаде марта-начале первой декады апреля. Запасы воды в снеге в бассейнах рек на 5 марта составляют от 132 до 167% (в прошлом году 96-141%). Глубина промерзания почвы в среднем по области - 27 см при норме 82 см. В соответствии с прогнозом максимальных уровней весеннего половодья, возможно подтопление населенных пунктов в 15 районах области. Следует учесть, что предупреждение составлено по верхней границе прогноза.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов доложил, что подготовка к периоду весеннего половодья в муниципальных образованиях области ведется согласно утвержденному плану. Так, например, проводится обследование рек на предмет образования ледовых заторов, готовятся пункты временного размещения населения, создается необходимый резерв продуктов питания и предметов первой необходимости, кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в зоне возможного затопления и подтопления. В паводковый период будет проводиться ежедневный мониторинг уровня воды в реках на территориях населенных пунктов и потенциально опасных гидротехнических сооружений, а также бесхозяйных ГТС, уровень безопасности которых по результатам проведенного обследования оценивается как пониженный. Кроме того, создаются аварийные бригады и необходимый запас материалов для ликвидации аварийных ситуаций.

Областным МЧС 15-16 марта проводится командно-штабная тренировка, направленная на организацию взаимодействия областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области. Участие в тренировке традиционно примут все муниципалитеты региона.

На заседании проанализировали мероприятия по предотвращению несчастных случаев, связанных со сходом снега и наледи с крыш зданий и сооружений. Заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Людмила Муратова рассказала, что с начала 2022 года инспекцией был осуществлен мониторинг уборки от снега и наледи придомовых территорий, а также содержанию крыш более 11 тысяч многоквартирных домов, было выявлено 1746 нарушений. Возбуждено 46 административных дел. Нужно отметить, что 87% нарушений было устранено в этот же день.

Председатель областного Правительства поручил муниципалитетам установить для управляющих компаний рекомендованные нормативы численности дворников, обеспеченности техникой, собственной и привлеченной, исходя из площади обслуживания. «Некоторые управляющие компании требуют нашего пристального внимания. Есть такие рычаги воздействия, как административные штрафы, которые накладываются на должностных лиц, обращение в прокуратуру при неоднократном привлечении руководителя управляющей компании к административной ответственности», - отметил он.

Также был рассмотрен вопрос, связанный с обеспечением пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения Самарской области и объектов с массовым пребыванием людей. Доклады представили руководители и представители профильных министерств. Обновление систем противопожарной безопасности требует значительных средств, приоритетные для финансирования объекты определяются во взаимодействии с областным МЧС. «При каждой корректировке областного бюджета все заявки министерств социальной сферы, которые касаются пожарной безопасности, рассматриваются и по приоритетным объектам учитываются», - подчеркнул председатель Правительства Самарской области.