В Самарской области жара 24 августа 2021 года побила три температурных рекорда

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В Самарской области зафиксированы очередные температурные рекорды для этого времени года. Экстремально высокие показатели на термометрах были зафиксированы во вторник 24 августа в трех муниципалитетах, рассказали в Приволжском УГМС.

Так, в населенном пункте Клявлино на 0,3 градуса побит рекорд 1940 года - там зафиксировали температуру в +35,9 градусов. В Аглосе и Кинель-Черкассах прогрелось до +35,3 и +38,2 градусов - перекрыты рекорды 2014 и 2016 года соответственно.

Согласно прогнозу, с 25 августа до пятницы 27 августа включительно в разных районах Самарской области днем будет от +26 до +31 градуса, пишет Самру.ру.