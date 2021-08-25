В Самарской области жара 24 августа 2021 года побила три температурных рекорда

Я нашел ошибку
Главные новости:
С командой отправился нидерландский защитник Гленн Бейл, который прибыл в расположение клуба накануне.
"Крылья Советов" отправились на матч в Уфу
Около 1500 жителей Самарской области уже приняли участие в акции «На дачу – без долгов!»
До 31 августа у жителей Самарской области есть возможность принять участие в акции «На дачу без долгов!»
В тушении пожара приняли участие и местные жители.
Пожарные ликвидировали открытое горение в Кинельском районе
Для организации работы со школьниками регион получит сто комплектов настольной экологической игры «Как управлять отходами». 
Самарская область примет участие в проекте «#Экопривыкай»
Учитывая, что село находится на отдаленном расстоянии, в 35 километрах от ЦРБ, возведение фельдшерско-акушерского пункта очень актуально для жителей.
В селе Старое Усманово Камышлинского района возводят новый ФАП
Правительство, как выразился Николай Ренц, вынуждено принимать экстраординарные меры, чтобы убедить людей прививаться.
Николай Ренц: все чаще болезнь приобретает новые черты и формы
Самарские спортсмены завоевали золотые медали.
В Белореченске состоялся чемпионат России по велоспорту на шоссе в командной гонке
За пошедшие сутки скончался 21 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области жара 24 августа 2021 года побила три температурных рекорда

25 августа 2021 10:43
222
В Самарской области жара 24 августа 2021 года побила три температурных рекорда

В Самарской области зафиксированы очередные температурные рекорды для этого времени года. Экстремально высокие показатели на термометрах были зафиксированы во вторник 24 августа в трех муниципалитетах, рассказали в Приволжском УГМС.

Так, в населенном пункте Клявлино на 0,3 градуса побит рекорд 1940 года - там зафиксировали температуру в +35,9 градусов. В Аглосе и Кинель-Черкассах прогрелось до +35,3 и +38,2 градусов - перекрыты рекорды 2014 и 2016 года соответственно.

Согласно прогнозу, с 25 августа до пятницы 27 августа включительно в разных районах Самарской области днем будет от +26 до +31 градуса, пишет Самру.ру.

Теги: аномально жаркая погода жара погодные аномалии рекорд

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жара еще остается в Самарской области
23 августа 2021, 09:55
Жара еще остается в Самарской области
В некоторых районах региона в понедельник, 23 августа, ожидается 37 °C. Экология
416
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021, 13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
Выходные и начало следующей недели по-прежнему не радуют прогнозом. Экология
1666
Погода продолжает испытывать самарцев жарой
12 августа 2021, 13:28
Погода продолжает испытывать самарцев жарой
Отметки на термометре бьют все рекорды. Общество
1096

В центре внимания
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
247
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
182
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
248
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
25 августа 2021  09:42
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
264
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021  22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
761
Весь список