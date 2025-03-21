В Самарской области вода в реках поднялась намного раньше обычного

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По данным синоптиков, на большинстве рек Самарской области с 10-15 марта наблюдаются подъемы уровней воды. Это на 17-25 дней раньше среднемноголетних дат.



Превышение меженных отметок составило от 19 до 352 см. Самый высокий показатель зарегистрирован на Чапаевке.



На реках губернии наблюдаются разные явления: ледостав, вода на льду, поднятие льда, ледоход, закраины, забереги и остаточные забереги.



Реки Чагра и Малый Кинель очистились от покрова еще в период с 11 по 16 марта.



Большинство рек вскрылись ото льда 10-17 марта. Исключения составляют реки Самара, Большой Кинель (в районе Тимашево) и Большой Иргиз (у села Большая Глушица).



На протяжении Волги ситуация различается. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти наблюдаются закраины. На Саратовском водохранилище у Сызрани идет ледостав, лед потемнел, есть вода на льду, а у Самары и села Зольное - только остатки покрова у берегов, пишет Сова.