В Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках встречи состоится главный профессиональный бой вечера между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсом в супертяжелом весе.
«Бокс на Волге»: в Самаре пройдет матчевая встреча между командами России и Сербии
Это 13 систем мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов - мониторы хирургические и прикроватные мониторы с центральной станцией.
Обновилось оборудование реанимационной службы Самарского онкодиспансера
25 детей госпитализировали с отравлением, один из них позже скончался в больнице.
В Китае воспитательницу детского сада казнили за отравление 25 детей нитритом натрия
В спортивную сборную команду Самарской области вошли восемь атлетов и два тренера.
Спортсмены Самарской области примут участие в IV Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
Кроме того, временно будет отменено движение автобусов по маршруту № 83 «Улица Ташкентская – Жилой комплекс «Лесная поляна».
В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий по велоспорту
Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.
Проект «Мой дом»: специалисты МФЦ помогают жителям Самары создать учетные записи на «Госуслугах»
Активисты местного самоуправления Приволжья и Урала перенимали самарский опыт на форуме «НАМЕСТАХ.РФ».
Дмитрий Азаров рассказал о практиках по развитию местного самоуправления на  межрегиональном форуме в Самаре
По итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период.
В Средневолжском линейном управлении подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.18
-0.45
EUR 100.68
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс

14 июля 2023 17:04
144
В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 15 по 17 июля 2023 года в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс». 

В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
484
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
389
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
14 июля 2023  09:55
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
286
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
14 июля 2023  09:36
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
478
На Госуслугах начался приём документов в вузы
13 июля 2023  13:01
На Госуслугах начался приём документов в вузы
436
Весь список