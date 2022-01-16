Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранится сильный ветер
В Самаре за сутки заболели 192 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
«Воскресник» в областном центре – в самом разгаре
«Воскресник» в областном центре – в самом разгаре
Самарский аэропорт Курумоч получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности
Самарский аэропорт Курумоч получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита ковид-безопасности
Госуслуги предупреждают о случаях мошенничества
Госуслуги предупреждают о случаях мошенничества
В Самаре столкнулись две иномарки с автомобилистками
В Самаре столкнулись две иномарки с автомобилистками
В Самаре проходит "воскресник"
В Самаре проходит "воскресник"
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области сохранится сильный ветер

16 января 2022 15:15
63
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 17 января местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-18 м/с, с сохранением вечером.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 января 2022  13:56
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
133
В Самаре проходит
16 января 2022  12:28
В Самаре проходит "воскресник"
177
Губернатор высказал критические замечания по качеству проводимой уборки главам городов. 
15 января 2022  21:31
Дмитрий Азаров поручил главам городов провести «воскресник» по уборке снега
619
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
15 января 2022  11:54
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
685
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
665
Весь список