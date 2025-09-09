В Самарской области с 9 по 12 сентября ожидают резкие перепады температур

113

С 9 по 12 сентября самарцев ждёт настоящая погодная «американская горка» – температура будет резко меняться в течение суток. Регион окажется на краю мощного Скандинавского антициклона, который принесёт ясное небо, но одновременно с этим подтянет холодные северные воздушные массы.

Основная особенность – значительные перепады между дневными и ночными температурами. Жителям придётся буквально за одни сутки перестраиваться с летней погоды на осеннюю и обратно.

Осадков практически не ожидается – лишь в среду, 11 сентября, возможны небольшие дожди в отдельных районах области. Синоптики советуют следить за ежедневными прогнозами, поскольку погода будет меняться быстро и непредсказуемо.

Такая неустойчивость объясняется противостоянием тёплого антициклона и холодных воздушных масс с севера. Жителям региона стоит подготовиться к тому, что утром может потребоваться куртка, а днём – летняя одежда. Метеозависимым людям рекомендуется быть особенно внимательными к своему самочувствию в эти дни, пишет МК-Самара.