В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самарской области с 9 по 12 сентября ожидают резкие перепады температур

9 сентября 2025 13:00
С 9 по 12 сентября самарцев ждёт настоящая погодная «американская горка» – температура будет резко меняться в течение суток. Регион окажется на краю мощного Скандинавского антициклона, который принесёт ясное небо, но одновременно с этим подтянет холодные северные воздушные массы.

Основная особенность – значительные перепады между дневными и ночными температурами. Жителям придётся буквально за одни сутки перестраиваться с летней погоды на осеннюю и обратно.

Осадков практически не ожидается – лишь в среду, 11 сентября, возможны небольшие дожди в отдельных районах области. Синоптики советуют следить за ежедневными прогнозами, поскольку погода будет меняться быстро и непредсказуемо.

Такая неустойчивость объясняется противостоянием тёплого антициклона и холодных воздушных масс с севера. Жителям региона стоит подготовиться к тому, что утром может потребоваться куртка, а днём – летняя одежда. Метеозависимым людям рекомендуется быть особенно внимательными к своему самочувствию в эти дни, пишет МК-Самара.

 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
