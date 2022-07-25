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В Самарской области прошла экологическая акция «Скажем «нет» пожарам в лесу»

25 июля 2022 15:21
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В ходе акции проведены профилактические беседы с населением о причинах возникновения пожаров в лесах и дачных массивах, мерах безопасности и правилах поведения при пожаре в лесу.

В Самарском регионе установилась сухая и жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. 

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 24 по 27 июля 2022 года местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класс». Объявлен оранжевый уровень опасности.

Проведение мероприятий по защите зеленых насаждений от пожаров — одна из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В целях профилактики пожаров в лесу во всех поселениях Приволжского района прошла акция "Скажем "нет" пожарам в лесу".

В рамках акции «серебряными» волонтерами сел, подростками, неравнодушными жителями совместно с инструктором противопожарной профилактики пожарно-спасательного отряда № 45 Татьяной Рязанцевой были изготовлены плакаты и памятки о правилах пожарной безопасности в лесах, парках, а так же других местах отдыха. «Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности, - отмечает Татьяна Рязанцева. – Поэтому в ходе беседы, напомнила гражданам об особом противопожарном режиме, установленном в Самарской области, необходимости соблюдать правила пожарной безопасности во время противопожарного режима. За их нарушение предусмотрено наложение штрафа».

В ходе акции проведены профилактические беседы с населением о причинах возникновения пожаров в лесах и дачных массивах, мерах безопасности и правилах поведения при пожаре в лесу. Также памятки были развешаны на рекламных щитах, на подъездах многоквартирных домов. 

«На территории Приволжского района расположены несколько памятников природы: Давыдовские сосны – единственное место обитания авдотки в Самарской области, на берегу Саратовского водохранилища; Федоровская дубрава – старовозрастная (около 60 лет) дубрава семенного происхождения на террасе р. Волга; Нижнепечерская дубрава – старовозрастная дубрава в районе села Нижнепечерское, Кашпирский сосновый древостой (село Кашпир) – старовозрастные (60-80 лет) посадки сосны обыкновенной. И наша общая задача сохранить эти уникальные места природы, которые любимы и часто посещаемые жителями и гостями района. Для этого во всех сельских поселениях проведена минерализованная противопожарная опашка лесных насаждений и населенных пунктов, проводятся профилактические акции» - прокомментировала Юлия Манухина, главный специалист отдела муниципального земельного и экологического контроля районной администрации.

 «У нас очень красивые места, - говорит участница акции из с.Кашпир Татьяна Шавина. - Лес с разнообразной фауной (птицы, зайцы, кабаны, барсуки, косули, лоси, лисы, куницы, есть даже олени). Очень больно смотреть, когда после пожара на месте этой красоты остаются обуглившиеся головешки. Природе тяжело восстановиться. Местные жители, в большинстве своем, понимают это, но у нас в летнее время очень много приезжих. Вот им стараемся напоминать о соблюдении противопожарных правил».

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности!

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры чтобы остановить его, и обязательно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области:
8-800-100-94-00 (круглосуточно) и по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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