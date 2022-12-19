В Самарской области похолодает до –15 градусов

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Жителям Самарской области стоит приготовиться к серьезным погодным изменениям. Об этом сообщили представители Приволжского УГМС. Специалисты ведомства опубликовали прогноз на ближайшие дни.

— В ночь на вторник, 20 декабря, температура воздуха составит от –15 до –10 градусов. Днем же воздух прогреется до –10... –5 градусов. На дорогах сохранится гололедица, — пояснили синоптики.

Похожую ситуацию специалисты Приволжского УГМС прогнозируют и на среду, 21 декабря, и на четверг, 22 декабря. Незначительные изменения касаются только температуры воздуха. Ночью столбики термометров покажут от –14 до –9 градусов, а днем — от –9 до –4 градусов, пишет 63.ру.

Также в ближайшие три дня в регионе будет идти небольшой снег. Всё это будет сопровождать западный ветер со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.