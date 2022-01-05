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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 6 января местами в Самарской области ожидается гололед 6-19 мм.



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.



Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.



Правила поведения пешеходов при гололеде:



В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.



Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.



Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.



Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.



Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.



Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.



Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.



Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.



Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото из открытых источников