Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе тушили пожар на площади 50 кв. метров
В Безенчукском районе тушили пожар на площади 50 кв. метров
АвтоВАЗ ответил на жалобы таксистов на завышение цен
АвтоВАЗ ответил на жалобы таксистов на завышение цен
Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области
Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области
В Большечерниговском районе во время движения загорелся большегру
В Большечерниговском районе во время движения загорелся большегруз
В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов
В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов
Проезд по трассе «Обход Тольятти» подорожает
Проезд по трассе «Обход Тольятти» подорожает
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
в Самарской области объявили режим «черного неба»
В Самарской области объявили режим «черного неба»
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области объявили режим «черного неба»

20 февраля 2025 10:26
78
в Самарской области объявили режим «черного неба»

В Самарской области действует особый режим. В четверг, 20 февраля, его отменят буквально на несколько часов, а потом снова введут. Ситуация связана с особыми погодными условиями и в народе называется режимом «черного неба».

— До 12:00 20 февраля и с 19:00 20 февраля до 12:00 21 февраля в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном, Чапаевске, Похвистневе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ 1 степени опасности, — сообщили в Приволжском УГМС.

Режимом «черного неба» называют дни, когда синоптики прогнозируют наступление штиля и отсутствие осадков. При такой погоде в воздухе начинают накапливаться загрязняющие вещества (которые в другой ситуации разносит ветер или прибивает к земле дождь и снег). НМУ тесно связывают с выбросами промпредприятий и предполагаемым плохим качеством атмосферного воздуха. Во время НМУ у некоторых людей отмечаются такие симптомы, как першение в горле, раздражение глаз, слабость, головная боль.

В связи с такой обстановкой синоптики передали предупреждения на несколько десятков предприятий, пишет 63.ру. 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
81
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
102
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
374
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
446
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
476
Весь список