в Самарской области объявили режим «черного неба»

78

В Самарской области действует особый режим. В четверг, 20 февраля, его отменят буквально на несколько часов, а потом снова введут. Ситуация связана с особыми погодными условиями и в народе называется режимом «черного неба».

— До 12:00 20 февраля и с 19:00 20 февраля до 12:00 21 февраля в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном, Чапаевске, Похвистневе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ 1 степени опасности, — сообщили в Приволжском УГМС.

Режимом «черного неба» называют дни, когда синоптики прогнозируют наступление штиля и отсутствие осадков. При такой погоде в воздухе начинают накапливаться загрязняющие вещества (которые в другой ситуации разносит ветер или прибивает к земле дождь и снег). НМУ тесно связывают с выбросами промпредприятий и предполагаемым плохим качеством атмосферного воздуха. Во время НМУ у некоторых людей отмечаются такие симптомы, как першение в горле, раздражение глаз, слабость, головная боль.

В связи с такой обстановкой синоптики передали предупреждения на несколько десятков предприятий, пишет 63.ру.