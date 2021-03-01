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В Самарской области обсудили вопросы сохранения биоразнообразия в условиях развития туризма в регионе

1 марта 2021 18:25
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Процесс развития внутреннего туризма в Самарской области получил дополнительный импульс, растет число туристов, предпочитающих активный отдых на природе.

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание по вопросам сохранения биоразнообразия при реализации важных инфраструктурных проектов и развитии туристического кластера на территории Самарской области. 

В совещании приняли участие министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, руководитель управления инфраструктурного развития министерства экономического развития и инвестиций Сергей Волобуев, руководитель департамента туризма министерства культуры Артур Абдрашитов, директор института экологии Волжского бассейна РАН, доктор технических наук Андрей Васильев, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников, представители научного сообщества и профильных министерств.

Александр Ларионов отметил, что реализация масштабных проектов не может не затрагивать природные комплексы, и наша задача минимизировать это воздействие, обеспечить баланс между необходимостью экономического развития и обеспечением сохранности биосистем и особо охраняемых видов растений и животных.

Напомним, вопрос сохранения биоразнообразия рассматривался 15 декабря 2020 года на заседании общественного совета по экологической безопасности при Губернаторе Самарской области. На заседании Дмитрий Азаров поручил проработать основные направления взаимодействия между заинтересованными органами исполнительной власти и научной общественностью при реализации важнейших инфраструктурных проектов в регионе.

Процесс развития внутреннего туризма в Самарской области получил дополнительный импульс, растет число туристов, предпочитающих активный отдых на природе, что обуславливает расширение территорий, охваченных туристской деятельностью.

В связи с этим происходит увеличение нагрузки на природные комплексы. Поэтому определение и регулирование рекреационной нагрузки, которую может выдержать туристская территория без ущерба для природных ресурсов, на сегодняшний день является задачей, стоящей перед экологами, профильными министерствами и научным сообществом Самарской области. 

Национальный парк «Самарская лука», Рождествено, Ширяево, Молодецкий курган – природные территории, составляющие основу туристско-рекреационного кластера региона.

«В силу исторических и природных особенностей нашего региона культурно-познавательный и экологический туризм здесь являются наиболее приоритетными», – отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Артур Абдрашитов.

Руководитель управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Андрей Ардаков, отметил, что ежегодно министерством выполняются работы по проведению комплексных экологических обследований охранных зон для придания правового статуса охранной зоны памятника природы, разрабатываются планы охранных зон. В настоящее время распоряжениями Губернатора установлены охранные зоны 30 памятников природы регионального значения, утверждены их границы и режимы охраны.

Крупнейшие научные организации региона обладают значительной базой данных и опытом деятельности в сфере сохранения биоразнообразия, и использование их потенциала позволит наиболее качественно изучить природоохранные аспекты при реализации важных инфраструктурных проектов и развитии туристического кластера на территории Самарской области.

Об экологическом мониторинге и исследованиях качества окружающей среды, проводимом специалистами института экологии Волжского бассейна РАН, рассказал Андрей Васильев.

Темы сохранения редких видов растений, формирования генетического банка семян и восстановления утраченных популяций растений посредством реинтродукции в своем докладе затронула заведующая кафедра экологии, ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доктор биологических наук Людмила Кавеленова.

Директор природоохранной лаборатории «Экотон», кандидат биологических наук Алексей Паженков высказался за более жесткий государственный контроль за использованием в туристической деятельности особо охраняемых природных территорий и недопущение их бесконтрольного посещения, ведущего к деградации природных сообществ. Эколог отметил необходимость создания организаций, которые возьмут на себя функции планирования, управления и мониторинга туристической деятельности ООПТ.

«Наряду с ограничительными мерами в вопросах охраны окружающей среды важную роль играет экологическое воспитание и просвещение. Только совместная работа всех заинтересованных сторон способна повысить уровень экологической культуры», – подытожил Александр Ларионов, передает пресс-служба облправительства.

 

 

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