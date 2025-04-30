В Самарской области май ожидается теплее обычного

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Май в этом году ожидается без сюрпризов и резких перепадов температур. По информации Гидрометцентра, средняя температура в Поволжье, в том числе в Самарской области, составит +14,6…+16,7 °С, что на 0,4 - 0,8 °С выше, чем обычно в это время года.



Предполагается, что осадки будут равномерно распределены в течение всего периода, а их количество не отклонится от нормы, пишет Сова.



По данным сервиса Gismeteo, в первые дни мая в Самарской области ожидаются дожди. Они продолжатся до середины месяца, а во второй половине будут преобладать засушливые дни.



При этом в мае солнце будет радовать жителей региона практически каждый день. Пасмурное и хмурое небо прогнозируется только 9-го, 24-го и 31-го числа.



Температура в дневное время будет держаться на уровне от +18 до +23 °С, а в ночное время - от +8 до +13 °С.

