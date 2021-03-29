В Самарской области днем будет тепло, ночью холодно

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В Самарской области ожидается долгожданное потепление в дневное время суток, однако ночью температура воздуха может опускаться довольно низко. Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Так, в понедельник, 29 марта, будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и гололедица. Температура воздуха днем от +2 до +7 °C, а ночью от -2 до -7 °C, на севере до -10°.

Во вторник, 30 марта, ожидается аналогичная понедельнику погода. А в среду, 31 марта, прогнозируется малооблачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +8 °C днем, а ночью также охладится до -7 °C.

местами до -12°.