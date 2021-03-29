В Самарской области днем будет тепло, ночью холодно

В Самарской области ожидается долгожданное потепление в дневное время суток, однако ночью температура воздуха может опускаться довольно низко. Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС.
Так, в понедельник, 29 марта, будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и гололедица. Температура воздуха днем от +2 до +7 °C, а ночью от -2 до -7 °C, на севере до -10°.
Во вторник, 30 марта, ожидается аналогичная понедельнику погода. А в среду, 31 марта, прогнозируется малооблачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +8 °C днем, а ночью также охладится до -7 °C.
местами до -12°.
"В предстоящие выходные дни погоду в Самарской области будет формировать тыловая часть Средиземноморского циклона, уходящего через Оренбуржье за Урал. В начале следующей недели на смену полю пониженного атмосферного давления придёт антициклон. Давление повысится, днём ожидается по-весеннему тепло, в ночные часы за счёт отрицательных температур воздуха будет подмораживать", сообщает ГТРК Самара.
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