В Самаре зацвела Волга

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Жара дает о себе знать: в Самаре уже зацвела Волга. Местный видеоблогер снял ролик.

— Температура воды в Волге — 20 градусов. А она уже зацвела, — рассказал автор видео.

Цветение воды в Волге также заметили в Тольятти.

По последним данным Приволжского УГМС, температура воды в Куйбышевском водохранилище составляет +18,9... +20,1 ℃, в Саратовском — от +18 до +21 ℃. Но вероятнее всего, в скором времени показатели увеличатся. Ведь июль в Самарской области обещает быть жарким. Посмотрите прогноз погоды на месяц.

Цветение реки гидрологи, как правило, связывают с активным распространением сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Причиной называют попадание в реку загрязненных транзитных вод и поверхностных стоков с сельскохозяйственных территорий. Азот и фосфор, содержащиеся в удобрениях, — идеальная питательная среда для этого вида бактерий, пишет 63.ру.