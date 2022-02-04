В Самаре выпало рекордное количество снега

84

3 февраля в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По словам синоптиков, снежные рекорды зафиксировали сразу в нескольких населенных пунктах.

— Больше всего снега выпало в Клявлино — 26,3 мм. Это на 8 мм больше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году. На втором месте — Самара. В городе выпало 24,3 мм снега. Предыдущий рекорд также был в 2020 году — 20 мм. Замыкают тройку лидеров Кинель-Черкассы. В этом населенном пункте выпало 16,3 мм снега. Предыдущий рекорд — 11,4 мм в 2020-м, — сообщила синоптик Елена Чегодаева.

Снегопад шел в Самарской области сутки. Это спровоцировало пробки, перекрытие трассы и массовые ДТП.

При этом высота сугробов в Самаре, по разным данным, составляет больше 60–80 см. В среднем по области высота снежного покрова достигает 54 см, сообщает 63.ру.