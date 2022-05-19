В Самаре пройдет экологическая акция «День Волги»

21 мая в поддержку национального проекта «Экология» пройдет экологическая акция «День Волги 2022».
Волга — это настоящий символ России, неотъемлемая часть нашей истории и культуры, а также источник важнейших природных ресурсов, от которых зависят жизни миллионов людей. В свою очередь, на каждом из нас лежит ответственность за сохранность этой прекрасной экосистемы в чистоте и порядке.
Регистрируйтесь на сайте деньволги.рф, чтобы стать участником акции и внести свой вклад в оздоровление Великой русской реки!
«День Волги» — это:
– возможность сделать доброе дело;
– большой праздник с развлекательной программой для всей семьи;
– квесты и задания, за выполнение которых можно получить классные призы.
Гостей акции будут ждать 21 мая в 11:00. Она пройдет в Октябрьском районе Самары на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.