В Самаре пройдет экологическая акция «День Волги»

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21 мая в поддержку национального проекта «Экология» пройдет экологическая акция «День Волги 2022».

Волга — это настоящий символ России, неотъемлемая часть нашей истории и культуры, а также источник важнейших природных ресурсов, от которых зависят жизни миллионов людей. В свою очередь, на каждом из нас лежит ответственность за сохранность этой прекрасной экосистемы в чистоте и порядке.

Регистрируйтесь на сайте деньволги.рф, чтобы стать участником акции и внести свой вклад в оздоровление Великой русской реки!

«День Волги» — это:

– возможность сделать доброе дело;

– большой праздник с развлекательной программой для всей семьи;

– квесты и задания, за выполнение которых можно получить классные призы.

Гостей акции будут ждать 21 мая в 11:00. Она пройдет в Октябрьском районе Самары на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.