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В Самаре и Тольятти росгвардейцы приняли участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»

27 сентября 2021 12:17
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В Самаре и Тольятти росгвардейцы приняли участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»

В Тольятти военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии совместно с представителями администрации местного муниципалитета привели в порядок территорию большого лесного массива, облагородили ее, очистив как от природного мусора, так и отходов, которые поленились убрать нерадивые любители пикников.

«Подобные акции, безусловно, необходимы. Они не только помогают очистить окружающую нас природу и пробуждают в каждом ответственность за состояние окружающей нас среды. Такие субботники помогают сплотить коллектив. Мы не первый год совместно с администрацией города занимаемся наведением порядка в лесных массивах, в скверах, парках города. Так что такая работа стала для нас доброй ежеквартальной традицией», - подчеркнул заместитель начальника Центра подполковник Дмитрий Воложанин.

К Всероссийской акции «Зеленая Россия» присоединились и сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии. Они внесли свой вклад в улучшение экологической обстановки на территории областного центра, проведя масштабный субботник на территории городского парка Сухая Самарка, расположенного на берегу одноименной реки. Предварительно подготовив почву, сотрудники вневедомственной охраны высадили здесь несколько десятков кустов рябины.

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