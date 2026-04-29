В Самаре хотят посадить 800 деревьев за апрель-май 2026 года

Замглавы областного центра Евгений Владимирский рассказал о планах по озеленению города в нынешнем году. Подробностями поделился в ходе программы «Прямой диалог» на телеканале «Самара-ГИС».

Зам Ивана Носкова подчеркнул: работы уже стартовали. Добавил: все цветники, которые были в региональной столице, вновь появятся, без изменений. В том числе на набережной, в парках. Плюс хотят посадить 800 деревьев за апрель-май. Заменят старые, заболевшие. В целом план от мэра — 20 тыс.

В частности, высадки организуют на Красноармейской и Фрунзе, возле музея Рязанова, на Ташкентской. Плюс клумбы на Хлебной площади. На Куйбышева новых не будет, но там хорошо перезимовали липы. Зато увеличат число тюльпанов с 3,5 тыс. до 10.

«Ежедневно мы, подрядчики и местные жители продолжаем искать места», — добавил Владимирский.

Уточнил: руководство города продолжает принимать предложения от горожан по участкам, которым требуется озеленение (кроме МКД и территорий с ограничениями). Также в будущем планируют оформить собственный питомник для набережной.

Внимательно подходят к теме и при ремонте проезжих частей, во время которого сносят зеленые насаждения, пишет Самара-МК.

«Мы одни из первых в стране заложили в контракты по содержанию дорог восстановление деревьев и озеленение. Хотим, чтобы от 2 до 5% уходило на посадку», — заявил Евгений Владимирский.