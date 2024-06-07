В парке Гагарина в Самаре упал трехсотлетний дуб

105

В Самаре рухнул памятник природы, дуб-долгожитель. Дерево прогнило изнутри.

Рухнувший дуб погнул металлическое кованое ограждение. Его уже потихонечку начали распиливать, но пока еще ничего не убрали. Видно, что он весь при жизни еще был стянут ремнями, так дерево пытались спасти, чтобы оно окончательно не сломалось.

Видно, что основание дуба заливали бетоном, видимо, там он уже был совсем пуст. На запрос мэрии города о состоянии дуба редакции 63.RU ответили, что дерево считали памятником природы с 1991 года, но в 2014-м это постановление признали утратившим силу.

— До 2013 года силами МАУ «Парки Самары» провели работы по укреплению скелетного каркаса дуба. Там установили систему стяжек, которая должна была предотвратить развал ствола, — сообщили редакции в мэрии города.

В апреле 2019 года развалившиеся стяжки заменили на тросы и цепи. В апреле 2021 года дерево снова укрепили стяжками, чтобы ствол не развалился, заодно предусмотрели систему, чтобы в случае падения дерево никого не зашибло.

Забор, который погнуло упавшее дерево, установили совсем недавно, чтобы падающие ветки не навредили посетителям парка. В мэрии были уверены, что с 2021 года состояние дуба не изменилось, однако дуб всё-таки упал.

— Его часть оказалась на пешеходной дорожке. Убирать дерево с территории будут в несколько этапов. Сейчас ветки обрезают, чтобы они не мешали проходу посетителей парка, — прокомментировали происшествие в мэрии.

Фото: Дильдина Светлана