В Новокуйбышевске отрыта первая экологичная заправка

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Сегодня, 26 июня 2022 года, в Новокуйбышевске состоялось открытие автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

Станция построена компанией «Газпром газомоторное топливо» на пересечении переулка Стахановского и улицы Осипенко, на въезде в город со стороны Самары.

Проектная производительность станции – более 6,5 млн м3 в год, оборудована двумя колонками на четыре заправочных поста. Здесь в основном будет заправляться городской пассажирский и грузовой транспорт, а также техника, занятая в сфере ЖКХ.

Важно отметить, что с ростом промышленного производства и количества автомобилей растет нагрузка на окружающую среду. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу снизить совокупные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных городах России минимум на 20 процентов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также отмечает, что экология – важный фактор, влияющий на качество жизни в регионе. А природный газ метан является одним из самых чистых видов автомобильного топлива.

Директор Средневолжского филиала «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин на торжественном открытии поблагодарил Правительство Самарской области за полное содействие в реализации проектов компании и за внимание, которое уделяется в регионе вопросам расширения автопарка на газомоторном топливе.

«Запуск станции в Новокуйбышевске придаст новый импульс развитию рынка газомоторного топлива в регионе. С ее вводом газозаправочной инфраструктурой обеспечены все крупные города около Самары. Тем самым, созданы условия для перевода на компримированный природный газ общественного транспорта, обслуживающего не только городские, но и междугородние маршруты: Самара – Тольятти, Самара – Новокуйбышевск – Чапаевск», – отметил Булат Газизуллин.

Теперь на территории региона насчитывается 10 АГНКС. В период с 2022 по 2025 годы планируется строительство еще 9 АГНКС и 2 газовых модулей на существующих АЗС.

«Правительством Самарской области оказываться всесторонняя поддержка инвесторов, реализующих проекты по строительству объектов заправки природным газом. А для владельцев транспортных средств, использующих КПГ (метан) в качестве моторного топлива, с 2021 года в регионе введена льгота по транспортному налогу. Таким образом, объем потребления газа в области растет», – прокомментировал и.о. министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков, принявший участие в открытии заправочной станции.

Действительно, загрузка газозаправочных объектов в Самарской области из года в год растет, что говорит о востребованности экологичного топлива. По данным «Газпром газомоторное топливо», по итогам 2021 года объем реализации компримированного природного газа составил почти 30 млн м3 – на 11% больше, чем годом ранее. За первое полугодие 2022 года на заправку автомобилей в области уже направлено более 13 млн м3 метана.

Напомним, что в апреле 2015 года в целях повышения экономической эффективности и надежности энергетического обеспечения транспортного комплекса, снижения негативного воздействия на окружающую среду между Правительством Самарской области и «Газпром газомоторное топливо» подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Соглашение предусматривает синхронизацию планов по обновлению автопарка техникой на метане с планами строительства АГНКС, а также взаимодействие по вопросам совершенствования регионального законодательства и переоборудования автомобилей на использование компримированного природного газа.

Фото: пресс-служба облправительства