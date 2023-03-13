В ближайший час местами поСамарской области ожидается налипание мокрого снега

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По информации Приволжского УГМС бъявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по восточной области ожидается налипание мокрого снега, с сохранением до конца дня и вечером.



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.



Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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