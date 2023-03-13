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В ближайший час местами поСамарской области ожидается налипание мокрого снега

13 марта 2023 15:29
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Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС бъявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по восточной области ожидается налипание мокрого снега, с сохранением до конца дня и вечером.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Погода

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