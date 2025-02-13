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В Антарктиде обнаружили выбросы метана, грозящие стать «бомбой для климата»

13 февраля 2025 09:17
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В Антарктиде обнаружили выбросы метана, грозящие стать «бомбой для климата»

Масштабные выбросы метана, которые могут стать «бомбой для климата планеты», обнаружили учёные из Испании в недрах Антарктиды.

Как сообщила газета El País со ссылкой на геологов Рикардо Леона и Роже Урхелеса, учёные засвидетельствовали столбы метана в океане длиной до 700 м и шириной до 70 м. Отмечается, что этот метан накопился в морских недрах Антарктиды около 20 тыс. лет назад.

Исследователи утверждают, что в гидратах метана содержится порядка 24 гигатонн углерода, что сопоставимо с выбросами всего человечества за два года.

Учёные предупредили, что нестабильность в морских недрах может грозить оползнями на континентальном склоне, которые способны вызвать цунами, пишет РТ. 

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