У берегов Тольятти вода в Волге прогрелась до +25 градусов

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Погода в Самарской области остается жаркой, и температура воды в Волге, после кратковременного понижения, снова пошла вверх. Рассказываем про температуру воды в Волге 22 июня 2024 года на разных территориях Самарской области.

Температура воды в Саратовском водохранилище у берегов Самары превысила +18 градусов, а паре дней назад была еще +17 градусов. И это самая низкая температура воды в Волге 22 июня 2024 года.

Заметно теплее вода в Волге в районе Сызрани: здесь река прогрелась до +22 градусов. Ну а теплее всего у берегов Тольятти: температура воды в Волге в районе Автограда превышает +25 градусов, пишет Самара-КП.