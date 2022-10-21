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«Сохраним лес»: на месте несанкционированной свалки в поселке Чкалова высадили будущий смешанный лес

21 октября 2022 19:35
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Посадили рябины, ясени, дубы и обыкновенные сосёнки.

Рябины, ясени, дубы и обыкновенные сосёнки – будущий смешанный лес зародился сегодня, 21 октября, в поселке Чкалова, расположенном в Кировском районе, в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Напомним, в 2019 году в поселке Чкалова была обнаружена крупная несанкционированная свалка, большую часть отходов составляли бывшие в употреблении строительные материалы. Силами Департамента городского хозяйства и экологии свалка общей площадью больше 8 га была частично ликвидирована – вывезено порядка 23 тысяч тонн мусора. Для того чтобы предотвратить повторное возникновение свалки и сохранить этот участок природы, специалистами профильного ведомства было принято решение о высадке саженцев-крупномеров.

Работу в направлении ликвидации свалки специалисты профильного ведомства планируют продолжить: в будущем году им предстоит вывезти еще порядка 10 тысяч тонн мусора и дать новый дом юным «зеленым» обитателям.

 

Фото:   администрация Самары

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