«Сохраним лес»: на месте несанкционированной свалки в поселке Чкалова высадили будущий смешанный лес

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Рябины, ясени, дубы и обыкновенные сосёнки – будущий смешанный лес зародился сегодня, 21 октября, в поселке Чкалова, расположенном в Кировском районе, в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Напомним, в 2019 году в поселке Чкалова была обнаружена крупная несанкционированная свалка, большую часть отходов составляли бывшие в употреблении строительные материалы. Силами Департамента городского хозяйства и экологии свалка общей площадью больше 8 га была частично ликвидирована – вывезено порядка 23 тысяч тонн мусора. Для того чтобы предотвратить повторное возникновение свалки и сохранить этот участок природы, специалистами профильного ведомства было принято решение о высадке саженцев-крупномеров.

Работу в направлении ликвидации свалки специалисты профильного ведомства планируют продолжить: в будущем году им предстоит вывезти еще порядка 10 тысяч тонн мусора и дать новый дом юным «зеленым» обитателям.

Фото: администрация Самары