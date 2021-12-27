Снегопад в Самарской области побил рекорд 1983 года

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В Самарской области 26 декабря был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Рекорд погода установила сразу в нескольких районах региона.

Так, в Кинель-Черкассах в этот день выпало 12 мм осадков (9,1 мм в 1983 году), в Тольятти - 8 мм (6,4 мм в 2018-м), в Авангарде - 10 мм (6,7 мм - в 1983 году), в Большой Глушице - 13 мм (6,2 в 2018 году).



Вместе с тем, по информации Гидрометцентра России, в третьей декаде декабря в Поволжье средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2 градуса, пишет Сова.инфо.