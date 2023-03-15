Синоптики назвали сроки вскрытия рек ото льда в Самарской области

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Вскрытие малых рек Самарской области ожидается во второй-третьей декадах марта. Об этом начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов сообщил на посвященном паводку совещании в региональном правительстве.

— На сегодняшний день на малых реках области наблюдаются ледостав, ледостав с промоинами, вода на льду, забереги, подвижка льда, на реках Чагра и Малый Кинель — чисто. Наивысший уровень воды в период весеннего половодья ожидается выше среднемноголетних значений на 25–170 см. При интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение опасных отметок на реках Сок и Кондурча, — рассказал Айдар Мингазов.

Синоптики прогнозируют подтопление 58 населенных пунктов в 15 районах Самарской области при достижении максимальных уровней весеннего половодья.

Паводок в Самарской области начался раньше срока из-за резкого потепления и выпадения большого количества осадков. Уже затопило несколько населенных пунктов. В Самаре и Тольятти под воду ушли некоторые дороги и улицы, пишет 63.ру.