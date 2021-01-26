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Школьники разработают проекты экошкол в борьбе за призы

26 января 2021 09:29
84
Школьники разработают проекты экошкол в борьбе за призы

Педагогов и учеников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе школьных экопроектов «Моя зеленая школа». Его цель - содействовать внедрению «зеленых» практик в школах и вовлекать молодое поколение в решение экологических проблем доступными для них способами. Авторы лучших работ выиграют призы.

Чтобы принять участие в конкурсе, школьной команде необходимо зарегистрироваться на сайте экокласс.рф, разработать экопроект по предложенным направлениям, спланировать необходимые для его реализации действия и подать заявку на сайте. Проекты можно разработать “с нуля” или описать те, которые уже действуют на базе учебного заведения.

Участникам предлагают выбрать несколько направлений экологизации школы:

-       ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение;

-       озеленение зданий и пришкольной территории;

-       водосбережение и улучшение качества воды;

-       энергосбережение и энергоэффективность;

-       экопросвещение.

Три команды-лидера конкурса получат возможность проработать проект с экспертами. Все команды, разработавшие проект, будут отмечены дипломами участников, а ТОП-10 команд выиграют полезные экоподарки для школы. Лучшие экопроекты получат рекомендации от экспертов для внедрения в российских школах.

В помощь участникам конкурса его организаторы разработали мобильную игру «Зеленая магия» с дополненной реальностью. Она поможет освоить простые экодействия, необходимые для осуществления последующих перемен в реальности: на примере виртуального учебного заведения школьники исследуют, как “озеленить” реальную школу.

Игрf доступна для скачивания в App Store (https://clck.ru/SVqKh) и Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic). 

С полной программой и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте конкурс.зеленыешколы.рф

Конкурс организован в рамках направления по работе со школьниками общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке Движения ЭКА.   

 

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