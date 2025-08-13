Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Самарцев приглашают принять участие в экологическом субботнике

13 августа 2025 10:07
161
Самарцев приглашают принять участие в экологическом субботнике

17 августа в Самаре состоится добровольческая экологическая акция – на субботник в Кировском районе приглашаются все желающие. 

 Уборка стартует одновременно на двух локациях:
- с 10:00 до 12:30 - ул. Юбилейная (точка сбора – 3.53.219910, 50.273934). Регистрация: https://dobro.ru/event/11289879; (https://dobro.ru/event/11289879) 
- с 10:00 до 12:30 – 14-й микрорайон, парковка у снесенного ТЦ «Колизей» (точка сбора – 53.249447, 50.245411). Регистрация: https://dobro.ru/event/11289874. (https://dobro.ru/event/11289874)

 Все  участникам будут выданы перчатки и мешки для сбора мусора. 

Также в программе кофе-брейк, эко-лекция от приглашенных экспертов, эко-квиз и командные задания на свежем воздухе. Для волонтеров организаторы подготовили сувениры.

Отметим, что участие несовершеннолетних жителей Самары возможно в присутствии родителей, законных представителей либо при наличии письменного разрешения родителей.

