Самарцев приглашают принять участие в экологическом субботнике

17 августа в Самаре состоится добровольческая экологическая акция – на субботник в Кировском районе приглашаются все желающие.

Уборка стартует одновременно на двух локациях:

- с 10:00 до 12:30 - ул. Юбилейная (точка сбора – 3.53.219910, 50.273934). Регистрация: https://dobro.ru/event/11289879; (https://dobro.ru/event/11289879)

- с 10:00 до 12:30 – 14-й микрорайон, парковка у снесенного ТЦ «Колизей» (точка сбора – 53.249447, 50.245411). Регистрация: https://dobro.ru/event/11289874. (https://dobro.ru/event/11289874)

Все участникам будут выданы перчатки и мешки для сбора мусора.

Также в программе кофе-брейк, эко-лекция от приглашенных экспертов, эко-квиз и командные задания на свежем воздухе. Для волонтеров организаторы подготовили сувениры.

Отметим, что участие несовершеннолетних жителей Самары возможно в присутствии родителей, законных представителей либо при наличии письменного разрешения родителей.