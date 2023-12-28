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Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений

28 декабря 2023 13:46
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Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений

В этом году в Самарской области заготовлено более 10 тонн лесных семян - 143% от годового плана. Заготовка семян лесных растений проходит в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина. Сейчас на Самарской  лесосеменной станции уже завершается экспертиза семенного материала. В следующем году эти семена высеют в питомниках области, а через два года саженцы пополнят лесной фонд региона.

"Наша главная задача - государственный мониторинг лесовосстановления. Это система наблюдений за лесными насаждениями, анализ возраста и породного состава лесов. В этом году заготовлено более 10 тонн семян разных пород. Этого достаточно, чтобы покрыть потребность питомников в посадочном материале", - рассказывает начальник отдела  «Самарская лесосеменная станция» филиала ФГУ «Рослесозащита» Владимир Комаров. 

Работа на лесосеменной станции ведется строго по ГОСТу. После всех необходимых исследований семена получают сертификат качества.

"Сначала семена принимают на анализ, регистрируют  в журнале, потом отделяют чистые семена от примесей и отходов, взвешивают. Часть семян отправляют на фитоанализ, другую на проращивание",  - рассказывает заместитель начальника отдела  «Самарская лесосеменная станция» Оксана Калашникова.

В лаборатории установлены аппараты Якобсена для проращивания семян, благодаря которым поддерживаются все необходимые условия для правильного роста растений. В таких «тепличных» условиях семена пробудут 15 дней. На 5, 7, 10 и 15 день специалисты изымают проросшие семена, определяют всхожесть. Семена делятся на три класса: чем выше процент прорастания семян, тем выше их класс. А значит, для посева потребуется меньшее количество материала. Самый низший, третий класс, высевают в два раза больше, чтобы наверняка получить столько всходов, сколько требуется. Также семена проходят фитоанализ. Если окажется, что семена заражены грибком, перед посевом их обрабатывают специальными веществами для защиты сеянцев и предотвращения заражения земли. Этот этап очень важен для того, чтобы в питомниках региона росли здоровые растения, а лесной фонд был качественным. 

Лес - национальное богатство России! Благодаря национальному проекту «Экология» мы сохраняем и приумножаем наше лесное достояние. И от качества работ на всех этапах зависит развитие лесного фонда региона. 

 

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