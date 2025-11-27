Самарские лесники заготовили 10 тонн семян для будущих лесов

План по сбору перевыполнен на 3 тонны. Уже заготовлены семена дуба, березы, ясеня и других пород. Сейчас продолжается сбор шишек, чтобы заготовить семена сосны.

Лесники собирают шишки только с деревьев, тщательно проверяя каждую на целостность. Те, что лежат на земле, не годятся. Для заготовки 190 кг семян лесникам нужно переработать 19 тонн шишек.

Уже весной семена высеют в питомниках, а через два года окрепшие саженцы пополнят лесной фонд региона.

Эту работу лесники ведут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает Минприроды региона.