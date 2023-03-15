Самарская область вошла в топ регионов, где выгодно установить солнечную панель

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Гринпис составил рейтинг регионов, где солнечные панели не только могут снизить нагрузку на климат, но и будут экономически выгодными.

Российский Гринпис выпустил исследование «Собственная солнечная электростанция (СЭС). Как она стала доступной и почему это выгодно». Мы выяснили, сколько стоит сетевая электроэнергия, которой пользуются почти все россияне и предприятия малого и среднего бизнеса в разных регионах России, а затем посчитали, сколько стоит электроэнергия от солнечных панелей. Мы сравнили эти показатели и получили рейтинг регионов, где электроэнергия от солнечных панелей стоит дешевле сетевой.

По итогам исследования пришли к выводу, что производство солнечной электроэнергии от своей СЭС может быть коммерчески выгодным для малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в 64 регионах России. В топ-10 таких регионов вошли:

Забайкальский край Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Тыва Иркутская область Чеченская республика Кабардино-Балкарская республика Карачаево-Черкесская республика Республика Северная Осетия — Алания Республика Ингушетия

Например, для бизнеса в Самарской области стоимость электроэнергии от СЭС тоже дешевле сетевой. По расчётам Гринпис, стоимость зелёной электроэнергии здесь составила 5,24 рубля за кВт*ч, а от сетевой – 9,73 рубля за кВт*ч для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей и 7,98 рубля за кВт*ч для среднего бизнеса.