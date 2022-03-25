118

Ежегодно для привлечения внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, рациональному природопользованию, формированию повседневной экологической культуры городской округ Самара участвует в экологической акции «Час Земли».

Акция организуется Всемирным фондом дикой природы (WWF). В ходе этой акции WWF призывает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты и проблеме изменения климата.

В рамках акции «Час Земли» МП «Самарагорсвет» 26 марта с 20:30 до 21:30 обеспечит отключение внешней подсветки объектов по следующим адресам:

- ул. Куйбышева, 118;

- ул. Куйбышева, 135;

- ул. Льва Толстого, 26.

Фото: администрация Самары