Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский университет понижает возраст предпринимателей: вовлекаются даже студенты-первокурсники
Эти средства будут направлены на сохранение трудовых коллективов, организацию временных рабочих мест, оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрирован в службе занятости.
В рнгион на поддержку занятости из федерального бюджета поступило свыше 700 млн рублей
Встреча пройдет в Казани.
26 марта у "Крыльев" запланирована контрольная игра против "Рубина"
В мероприятии может принять участие любой желающий.
В Самаре состоится серия бесплатных экскурсий
В ходе этой акции WWF призывает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.
Самара участвует в экологической акции «Час Земли»
В предстоящем сезоне на средства нацпроекта в городском округе Самара запланировано отремонтировать порядка 51 км дорог.
Следить за состоянием дорог в Самаре помогают общественники 
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 28 марта по 1 апреля
Все участники конкурса получат сертификаты, а победители и призеры награждаются дипломами.
Продолжается прием заявок на региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.05
-7.11
EUR 105.47
-7.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самара участвует в экологической акции «Час Земли»

25 марта 2022 16:06
118
В ходе этой акции WWF призывает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.

Ежегодно для привлечения внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, рациональному природопользованию, формированию повседневной экологической культуры городской округ Самара участвует в экологической акции «Час Земли».

Акция организуется Всемирным фондом дикой природы (WWF).  В ходе этой акции WWF призывает выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты и проблеме изменения климата.

В рамках акции «Час Земли» МП «Самарагорсвет» 26 марта с 20:30 до 21:30 обеспечит отключение внешней подсветки объектов по следующим адресам:

- ул. Куйбышева, 118;

- ул. Куйбышева, 135;

- ул. Льва Толстого, 26.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
220
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
983
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
514
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
889
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
451
Весь список