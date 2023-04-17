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С 14 по 17 апреля в Самарской области произошло 147 пожаров в результате пала сухой травы

17 апреля 2023 20:54
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Огнеборцы оперативно ликвидировали все произошедшие природные и лесные пожары, и не допустили распространения огня на большие участки.

Несмотря на проводимую профилактическую работу сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области, в регионе продолжает увеличиваться количество природных пожаров.

Так, в период с 14 по 17 апреля на территории Самарской области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 147 пожаров на общей площади более 11 га.

Наибольшее их количество зарегистрировано в Кинель-Черкасском районе – 15 пожаров на общей площади 0,45 га. На втором месте по количеству природных пожаров оказался Сызранский район. Туда огнеборцы выезжали 13 раз для тушения травы на площади 0,705 га. На третьем месте по количеству пожаров Волжский район. Там зарегистрировано 11 возгораний на общей площади 4,49 га.

Всего с начала 2023 года произошло уже 849 пожаров на общей площади более 52 га.

Из оперативных сводок следует, что за указанный период пожарные подразделения выезжали на тушение 7 низовых лесных пожаров на общей площади более 2 га. Зарегистрированы пожары в 51 квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе Тольятти на площади 0,2 га;

в 78 квартале Красноярского лесничества Большецаревщинского участкового лесничества в районе н.п. Волжский Красноярского района на площади 0,15 га;

в 141 квартале Похвистневского лесничества Ятманского участкового лесничества в районе н.п. Нугайка Похвистневского района на площади 0,1 га;

в 20 квартале Самарского лесничества Самарского участкового лесничества в г. Самара на площади 0,006 га;

в 1 квартале Новобуянского лесничества Задельнического участкового лесничества в районе н.п. Поволжский Ставропольского района на площади 1,1 га;

в 55 квартале Красноярского лесничества Красноярского участкового лесничества в районе н.п. Екатериновка Красноярского района на площади 0,5 га;

в 48 квартале Тольяттинского городского лесничества в Комсомольский районе г. Тольятти на площади 0,03 га.

Огнеборцы оперативно ликвидировали все произошедшие природные и лесные пожары, и не допустили распространения огня на большие участки.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим и призывает самарцев и жителей области не поджигать сухую траву и мусор!

Прежде чем поджечь сухую траву или развести костер, подумайте о трагических последствиях, к которым могут привести ваши действия.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено наложение административного штрафа:

- на граждан - от 5 до 15 тыс. руб.;

- на должностные лица - от 20 до 30 тыс. руб.;

- на индивидуальных предпринимателей - от 40 до 60 тыс. руб.;

- на юридические лица - от 300 до 400 тыс. руб.

Увидев пожар, незамедлительно сообщите о нем на единый телефон пожарных и спасателей «101», или на единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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