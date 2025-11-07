Я нашел ошибку
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный» 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
«Лада-Арена»: в Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября 2025 года акция завершится.
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Рослесхоз проверил работу лесного хозяйства Самарской области за 2025 год

7 ноября 2025 14:59
109
Проверка прошла хорошо. Серьезных нарушений не выявлено, но, конечно, есть над чем работать.

С 20 октября по 7 ноября комиссия Федерального агентства лесного хозяйства в составе 15 специалистов проверила исполнение Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области исполнение переданных полномочий РФ в области лесных отношений. Во время выездных мероприятий проверили работы по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе, по нацпроекту «Экологическое благополучие», распределение бюджетных средств, деятельность арендаторов лесных участков, реализацию лесной амнистии. По итогам мероприятий составлен акт и будут разработаны рекомендации для безусловной отработки.

«Проверка прошла хорошо. Серьезных нарушений не выявлено, но, конечно, есть над чем работать. Например, в части лесовосстановления нужно пробовать изменить методы и способы высадки лесных культур для повышения эффективности работ. Иными словами, там, где не приживаются одни лесные культуры и низкий процент перевода в покрытую лесом площадь, необходимо пробовать изменение породного состава. Также нужно поработать над экономической эффективностью таких мероприятий», – прокомментировала председатель комиссии – руководитель управления организации контроля и деятельности территориальных органов Рослесхоза Ольга Корнилова. 

В 2025 году лесовосстановление выполнено на площади более 800 га, из них за счет субвенций из федерального бюджета 767,34 га, арендаторами лесных участков – 28,53 га, в рамках «компенсационного» лесовосстановления – 12,5 га. Для этих целей за прошедший год выращено 5,25 млн. сеянцев. Также в этом году лесоводы региона заготовили 10 тонн семян лесных растений для обеспечения работ 2026-2027 годов, что составило 142 % от установленного плана.

«Плановые работы в лесах в этом сезоне проходят без сбоев. Практически завершили лесовосстановление, заготовку семян, в полном объеме выполнены агроуходы, противопожарное обустройство, лесопатологические обследования – всего 18 мероприятий. По некоторым направлениям мы прошли даже с опережением графика», – рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Работа по охране лесов от пожаров в 2025 году оценивается как удовлетворительная. На землях лесного фонда зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади более 53 га. В сравнении с пожароопасным сезоном 2024 года количество пожаров осталось на прежнем уровне, но площадь сократилась в 10,7 раза.

«Ситуацию удалось держать под контролем благодаря своевременно проведенным мероприятиям по противопожарному обустройству лесов и хорошему техническому оснащению наших лесопожарных станций. Оперативное реагирование позволило вовремя локализовать все лесные возгорания в лесном фонде, не дав огню распространяться дальше. Эффективность тушения – 100%», – добавил Ефимов. 

Для предотвращения ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесов в этом году специалисты минприроды и лесничеств провели наземные и авиационные обработки сосновых насаждений против пилильщика-ткача звездчатого на площади 3,8 тыс. га. Благодаря последовательной работе за последние три года площадь очагов вредителей в самарских лесах сократилась более чем в 7 раз по сравнению с 2022 годом. В 2024 году в регионе полностью ликвидировали очаги непарного шелкопряда в четырёх лесничествах.

«Нам есть куда стремиться, есть зоны для улучшения. Благодарю коллег из Рослесхоза за тщательный анализ нашей работы и рекомендации, которые мы выполним в следующем сезоне», – заключил Ефимов.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара

