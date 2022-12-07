Рекордное количество макулатуры собрали и сдали на переработку участники 3 сезона БумБатла

144

Рекордное количество макулатуры - 63 304 тонны - собрали и сдали на переработку участники третьего сезона всероссийской акции #БумБатл нацпроекта «Экология», который прошел с 15 сентября по 15 ноября 2022 года. Это позволило спасти от вырубки около 12 000 га леса, что равно площади примерно 12 000 футбольных полей.



«БумБатл-2022 показал беспрецедентные результаты. Рекордное количество участников - более 2,1 млн человек, рекордное количество тонн собранной макулатуры, и как следствие - рекордный вклад в сохранение экологии нашей страны. Участники акции за 2 месяца спасли от вырубки более 1,2 млн деревьев, сэкономили более 1,2 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тыс. тонн углекислого газа. Впервые в БумБатле приняли участие все регионы, акция дотянулась даже до таких труднодоступных локаций как самый северный город России - Певек в Чукотском автономном округе», - сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.



В БумБатле в этом году активное участие принимали как организации, так и индивидуальные участники. От детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, госучреждений и бизнеса поступило более 1700 заявок.



Самым результативным регионом по количеству сданной макулатуры стала Московская область - там отправили на переработку более 101 тонны бумажного и картонного вторсырья. На втором месте – Брянская область с результатом 97,2 тонны макулатуры. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где собрали 88,4 тонны вторсырья. Также в топ-10 регионов вошли: Белгородская область (87 тонн), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (65,7 тонны), Республика Татарстан (63,4 тонны), Нижегородская область (55,5 тонн), Свердловская область (53,8 тонны), Тамбовская область (43,7 тонны), Тюменская область (41,9 тонна).



Самарская область также стала одним из активных участников БумБатла. В ходе третьего сезона акции по сбору макулатуры #БумБатл в регионе собрали 12 563,5 кг макулатуры. Участие приняли около 20 организаций и учреждений Самарской области. Наибольшее количество макулатуры собрали ПАО «Сбербанк. Поволжский банк» - 5 169,2 кг, Управление федеральной почтовой связи Самарской области АО «Почта России» - 1 409,8 кг; ГБОУ СОШ с. Кошки - 1 078 кг.





Фото: департамент информационной политики СО