Появился прогноз погоды на зиму в Самарской области

По словам синоптиков, в октябре и ноябре температура воздуха в Самарской области будет держаться в пределах нормы. Она составляет +5,9 и -2,2 градуса соответственно.

Второй месяц осени в Самарской области будет засушливым. Об этом можно судить по прогнозу Гидрометцентра России.

Начало зимы также ожидается стандартным, без аномалий. В декабре среднемесячная температура воздуха составит около -8,4 градуса. В январе показатель будет держаться на уровне -10,3 градуса.

А вот февраль, согласно прогнозу Гидрометцентра, будет аномально теплым. Норма для этого месяца составляет -10,3 градуса. Ожидается же, что столбики термометров будут подниматься выше +1 градуса.

Теплым, по прогнозу синоптиков, может быть и март. Обычно среднемесячная температура воздуха составляет около -3,8 градуса. Ожидается же выше +1 градуса.

В Гидрометцентре отмечают, что будут уточнять данные прогнозами на месяц. Наиболее точным же являются прогнозы на три дня, пишет Волга-Ньюс.