По нацпроекту «Экология» в Кинеле начнется реконструкция двух канализационных очистных систем

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Об этом стало известно в четверг, 11 февраля, во время рабочей поездки Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Кинель. Работы будут проводиться сразу на двух объектах – в поселке Лебедь и в поселке городского типа Усть-Кинельский. Глава региона проверил готовность к началу работ в поселке Лебедь.

Новые районы города сейчас активно развиваются: к примеру, если ранее в поселке было всего 300 жилых домов, то сейчас их почти 7000. В связи с этим растет потребность в мощных инженерных коммуникациях, в том числе – канализационных системах. Сейчас КОС, построенный более 40 лет назад, с трудом справляется с растущей нагрузкой. Решить вопрос поможет модернизация КОСов, которая будет проходить по нацпроекту «Экология», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Кроме того, обновление очистных сооружений позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в объеме 2 952,03 тыс. куб. м ежегодно.

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алексей Трибус рассказал, что реконструкция подразумевает не только обновление существующих механизмов, но и строительство отстойников, дополнительного цеха фильтрации и очистки вод.

Глава Кинеля Владимир Чихирев доложил Дмитрию Азарову, что администрацией разработана проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. Работы на объекте планируется начать в ближайшее время и завершить в 2022 году.

«Необходимо в марте завершить торги, чтобы в апреле приступить к работам, – поставил задачу Глава региона. – Несмотря на то, что срок производства работ – 18 месяцев, максимально ускоряйтесь, запараллеливайте процессы, чтобы ввести объект 1 сентября 2022 года».

Губернатор поручил Владимиру Чихиреву и руководству министерства энергетики и ЖКХ региона четко следить за сроком и качеством проведения работ на всех этапах.